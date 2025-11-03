Kvinna från Vimmerby anmäler misshandel på fest i Virserum

En polispatrull fick under sena fredagskvällen rycka ut till en fest i Virserum med anledning av ett bråk. På plats anmäler en kvinna i 20-årsåldern en man i 25-årsåldern misstänkt för misshandel.

Det var vid 23.45-tiden på fredagskvällen som polisen fick larm om bråk med ganska många personer på en adress i Virserum.

– När man kommer till platsen är det inget bråk längre och de flesta personerna har lämnat platsen. Målsägande kommer fram till polispatrullen och vill anmäla en misshandel, säger Hampus Haag.

En kvinna i 20-årsåldern från Vimmerby kommun polisanmäler en man i 25-årsåldern från Hultsfreds kommun misstänkt för misshandel.

– Det är i nuläget lite oklart vad som har hänt. Det har varit ganska mycket berusning på platsen så vi har inte fått så mycket vettiga förhör. Vi kommer få ta ett omtag kring det och jag tänker att vi börjar med målsägande, säger Hampus Haag.

Vad har målsägande fått för skador?

– Vad jag kan se så är det lindriga skador.