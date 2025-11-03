Vimmerbybo fick ägg kastat på sitt köksfönster i helgen

Polisen har fått in en anmälan om skadegörelse på en bostad på Storgatan i Vimmerby i helgen.

Skadegörelsen har inträffat någon gång mellan klockan 19.00 i fredags och 07.00 i lördags. Målsägande, en man i 50-årsåldern, uppger att han har fått ägg kastat på sitt köksfönster.

– Han har själv inte sett händelsen, men han minns att han hörde ett ljud mellan klockan 20 och 21 i fredags. Det kan ha varit från den här äggkastningen, men det är lite oklart, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Det finns i nuläget ingen misstänkt. Målsägande är Vimarhem, som äger fastigheten, och en man i 50-årsåldern, som bor i bostaden.