KVINNA ÅTALAS FÖR MORDFÖRSÖK I VÄSTERVIK

En kvinna i 55-årsåldern från Västervik åtalas misstänkt för mordförsök. Foto: MostPhotos

En kvinna i 55-årsåldern från Västervik åtalas vid Kalmar tingsrätt misstänkt för försök till mord efter en händelse i sin bostad i Västervik i september.

Det var i slutet av september tidigare i år som den misstänkta kvinnan ska ha försökt döda en man genom att hugga honom med en kniv i låret. Målsäganden orsakades en djup sårskada och en omfattande blödning som försatte honom i ett livshotande tillstånd.

Den omfattande blödningen avstannade först efter att han själv lyckades ta sig till sjukhus där han snabbt fick läkarvård.

Kvinnan greps och anhölls samma dag och har sedan slutet av september suttit häktad misstänkt för mordförsök.

I dag har åtal väckts i ärendet. Åklagaren anser att gärningen var livsfarlig och att hon genom sitt agerande visade särskild hänsynslöshet eller råhet och begick gärningen med uppsåt. Det finns bevisning i form av protokoll från brottsplatsundersökning, beslagsprootokoll med tillhörande fotografier, analysresultat från NFC, fotografier och sms- och samtalshistorik.

Den nu åtalade kvinnan vidgår händelseförloppet men förnekar brott.