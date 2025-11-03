Vimmerbybo anmäler ofredande – lastbilsaggregat var på i två timmar

En Vimmerbybo är irriterad för att ett lastbilsaggregat stod på i två timmar på Västerviksvägen i Vimmerby under söndagen. Ljudet från aggregatet störde målsägandes frid på ett kännbart sätt, men Vimmerbybon har inte talat med föraren.
– Misstänkt har haft på aggregatet i två timmar mellan klockan 20 och 22 på söndagen och då ringer målsägande polisen och anmäler ofredande, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.
Ärendet är stängt och polisen har inte inlett en förundersökning.
– Det är inte ens inlett någon förundersökning och det håller inte för ett ofredande, säger Hampus Haag.