03 november 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Vimmerbybo anmäler ofredande – lastbilsaggregat var på i två timmar

Foto: Bildbyrån

Vimmerbybo anmäler ofredande – lastbilsaggregat var på i två timmar

KRIM 03 november 2025 20.30

Polisen har fått in en anmälan om ofredande. En Vimmerbybo anmäler att en utländskregistrerad lastbil parkerade i närheten av målsägandes hus och att lastbilen hade sitt aggregat på i två timmar. 

Annons:

En Vimmerbybo är irriterad för att ett lastbilsaggregat stod på i två timmar på Västerviksvägen i Vimmerby under söndagen. Ljudet från aggregatet störde målsägandes frid på ett kännbart sätt, men Vimmerbybon har inte talat med föraren.

– Misstänkt har haft på aggregatet i två timmar mellan klockan 20 och 22 på söndagen och då ringer målsägande polisen och anmäler ofredande, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Ärendet är stängt och polisen har inte inlett en förundersökning.

– Det är inte ens inlett någon förundersökning och det håller inte för ett ofredande, säger Hampus Haag.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt