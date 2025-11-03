Därför lägger polisen locket på om olyckan vid Arena Ceos

Polisen har lagt locket på gällande den olycka som inträffade på Arena Ceos parkering då två flickor fick föras till sjukhus efter att ha blivit påkörda av en A-traktor. – Delvis handlar det om att alla inblandade är unga, säger polisens förundersökningsledare.

Det var på kvällen fredagen den 17 oktober som två flickor i 15-årsåldern blev påkörda på asfaltsparkeringen intill Arena Ceos i Vimmerby. En jämngammal pojke tappade kontrollen över sin A-traktor och rammade sedan de två flickorna.

En av dem blödde ymnigt från sin ena fot och den andra flickan klagade över svåra smärtor på olika delar av kroppen. Båda fördes till Västerviks sjukhus, men fick åka hem senare under natten – rejält blåslagna och omplåstrade. Den ena flickan fick dessutom sys med 19 stygn.

”Alla inblandade är unga”

Polisen valde att omgående skydda ärendet – även internt, vilket gjorde att inte ens polisens presstalesperson hade tillgång till det när vi frågade om det. Därför kom olyckan aldrig till allmänhetens kännedom – inte förrän vi kunde berätta om den i slutet av förra veckan efter att ha varit i kontakt med vittnen till händelsen.

Nu förklarar polisens förundersökningsledare Daniel Lund varför ärendet är skyddat.

– Dels råder allmän förundersökningssekretess, dels handlar det om att alla inblandade är unga personer och då finns det anledning att vara extra försiktig med vilken information som lämnas ut – inte minst för de målsägandes skull, berättar han.

Oförändrade brottsrubriceringar

Daniel Lund bekräftar dock att en förundersökning pågår gällande den händelse vi har rapporterat om. Några detaljer om den vill han dock inte gå in på.

– Nej, det kan jag inte göra. Jag har en utredare som håller på med ärendet, men mer än så kan jag inte säga i dagsläget.

Vilka är brottsrubriceringarna?

– Det är oförändrat; vårdslöshet i trafik, smitning och vållande till kroppsskada.

Vad händer nu i utredningen?

– Vi har en del utredningstekniska åtgärder kvar att göra, men det ska också hållas ytterligare förhör med både inblandade och vittnen.

När räknar du med att vara klar med utredningen?

– I och med att det gäller misstänkt brott mot personer under 18 år så har vi tre månader på oss från anmälan till färdig utredning. Jag hoppas så klart att det går fortare än så, men det beror också på vad som händer under resans gång.

Här kan du läsa vår första artikel om händelsen.