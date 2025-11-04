MAN I VIMMERBY UTPRESSAD PÅ PENGAR

En man i 25-årsåldern ska ha haft kontakt med en person på sociala medier. Det ska inte ha slutat väl.

På sociala medier har Vimmerbybon haft kontakt med en okänd person. De två ska ha skickat bilder till varandra och efter ett tag blir målsägande kontaktad.

– Man fick beskedet att om man inte betalade pengar, så skulle bilderna spridas till målsägandes kontakter på sociala medier, säger Thomas Johansson, presstalesperson vid polisen.

Totalt har Vimmerbybon betalat 22 000 kronor. I nuläget har polisen ingen misstänkt för detta, men en anmälan om utpressning är upprättad.