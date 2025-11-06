Såg person köra på vildsvin – ringde direkt till polisen

En person såg hur en bil körde på ett vildsvin under tisdagen på riksväg 34 i höjd med Södra Vi.

Bilisten körde bakom en annan bilförare. Den här personen ser då bilen framför köra på ett vildsvin – och ser sedan föraren bara köra vidare.

– Man ringer in detta till polisen och vi får ett registreringsnummer. Vi ringer upp bilägaren och det visar sig att det är den här personen som kört på vildsvinet, säger Hampus Haag vid polisen.

Den här personen anmälde alltså inte olyckan på korrekt sätt och därför upprättas en anmälan om jaktbrott. Misstänkt är en kvinna i 45-årsåldern, som är bosatt i ett annat län.

Det här skedde mellan 18.00 och 18.30 i tisdags.

– Det jag kan se är att vi skickade en eftersöksjägare dit.