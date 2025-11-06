LÄNET: Häktad kvinna åtalas för grov misshandel av sin sköra mamma

Åklagaren har åberopat ett handskrivet häktesbrev, där åklagaren menar att den misstänkta kvinnan erkänner den grova misshandeln. Bland teknisk bevisning finns bland annat hårtussar från den misshandlade kvinnan som hittades på lägenhetsgolvet. Foto: Polisen

Den rullstolsburna kvinnan låg försvarslös på marken när hennes dotter ska ha gått till attack med sparkar och slag mot kvinnans huvud och kropp. Vid misshandeln skadades kvinnan allvarligt. Nu åtalas dottern, som har suttit häktad i en månad.

En kvinna i 40-årsåldern bosatt i Kalmar misstänks för att ha utsatt sin rullstolsburna mamma för en synnerligen grov misshandel. Enligt åtalet ska kvinnan, som har suttit häktad sedan i början av oktober, ha utdelat flera slag och sparkar mot mammans huvud och kropp då hon låg försvarslös på golvet.

Misshandeln ska ha begåtts i mammans hem i Kalmar och inleddes med att dottern slet mamman i håret och knuffade omkull henne när hon satt i rullstolen.

I lägenheten ska en hel del teknisk bevisning ha säkrats, såsom exempelvis blod på golvet samt hårtussar som slitits av mammans huvud.

Misshandeln orsakade svåra skador på mamman. På sjukhus kunde man bland annat konstatera hjärnblödningar, en krossblödning i lungan, ett flertal frakturer i bröstkorgsskelettet, underhudsblödningar, hudavskrapningar och en blödning i ena ögat.

Blod på kläderna

Den misstänkta dottern greps i mammans bostad några timmar efter misshandeln, som ska ha begåtts någon gång mellan den 2 och 3 oktober. Hon häktades sedan ytterligare några dagar senare. När hon greps var hon kraftigt berusad och hennes kläder färgade av blod.

”Brottet bör bedömas som synnerligen grovt eftersom (den tilltalades namn) genom sitt agerande visat synnerlig hänsynslöshet. Det grova våldet har riktats mot en närstående, skör person med funktionshinder som tidigare utsatts för allvarliga övergrepp av (den tilltalades namn)”, skriver kammaråklagare Nina Erlandsson i sin stämningsansökan, som lämnades in till Kalmar tingsrätt under torsdagen.

Förnekar brott

För att bevisa åtalet har åklagaren kallat en rad vittnen, bland annat den hemtjänstpersonal som anträffade kvinnan efter att hon hade blivit misshandlad. Åklagaren har också åberopat en stor mängd bevisning, som en mängd fotografier, journalanteckningar från sjukvården och rättsintyg. Där finns också ett handskrivet brev som den misstänkta kvinna ska ha skrivit under sin tid i häktet där hon vidgått händelsen och beskrivit sina minnesbilder.

I förhör har den misstänkta kvinnan dock förnekat brott. Häktesbrevet som används som bevis mot henne, menar hon inte handlar om den aktuella händelsen utan om helt andra tillfällen samt om hur hon i största allmänhet har varit mot sin mor under åren.