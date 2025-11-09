09 november 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Åtalas för rattfylleri i Vimmerby – riskerar dryga böter

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Åtalas för rattfylleri i Vimmerby – riskerar dryga böter

KRIM 09 november 2025 10.00

En man i 55-årsåldern, bosatt i Vimmerby, stoppades på Prästgårdsgatan i Vimmerby den 9 oktober. 

Annons:

Han åtalas nu för både rattfylleri och ringa narkotikabrott. Enligt åklagaren körde mannen personbil efter att ha använt cannabis, som fanns kvar i hans blod vid stoppet.

Han ska också haft nästan ett gram cannabis och knappt 30 tabletter pregabalin på sig vid detta tillfälle. 

Mannen erkänner innehavet men nekar till rattfylleri. 

Åklagaren lutar sig bland annat mot analysresultat från Rättsmedicinalverket i sin bevisning.

En preliminär tid för huvudförhandling är planerad till senare i november. Om mannen helt väljer att erkänna kan målet avgöras utan huvudförhandling, står det i stämningsansökan. 

Åklagarens påföljdsförslag är dagsböter på sammanlagt 24 800 kronor.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt