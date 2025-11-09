Åtalas för rattfylleri i Vimmerby – riskerar dryga böter

En man i 55-årsåldern, bosatt i Vimmerby, stoppades på Prästgårdsgatan i Vimmerby den 9 oktober.

Han åtalas nu för både rattfylleri och ringa narkotikabrott. Enligt åklagaren körde mannen personbil efter att ha använt cannabis, som fanns kvar i hans blod vid stoppet.

Han ska också haft nästan ett gram cannabis och knappt 30 tabletter pregabalin på sig vid detta tillfälle.

Mannen erkänner innehavet men nekar till rattfylleri.

Åklagaren lutar sig bland annat mot analysresultat från Rättsmedicinalverket i sin bevisning.

En preliminär tid för huvudförhandling är planerad till senare i november. Om mannen helt väljer att erkänna kan målet avgöras utan huvudförhandling, står det i stämningsansökan.

Åklagarens påföljdsförslag är dagsböter på sammanlagt 24 800 kronor.