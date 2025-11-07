Man från Hultsfred misstänks för hot mot länsstyrelsen

En man från Hultsfreds kommun, som är i 45-årsåldern, misstänks för hot mot personal på länsstyrelsen.

Det ska vara en person som det tidigare finns djurärenden på. Via sina sociala medier ska han ha skrivit hot och förolämpningar mot personal på länsstyrelsen i Kalmar.

– Mannen är part i ett tidigare djurärende och har inte varit nöjd med vissa beslut. Det har mynnat ut i den här anmälan, säger kommunpolis Niko Kalcidis.

Tidigare i veckan har länsstyrelsen i Kalmar placerat vakter utanför byggnaden. Detta efter att en man uppges ha betett sig hotfullt mot deras personal. Om det har med detta ärende är oklart och länsstyrelsen vill inte kommentera enskilda hot, men hot mot just djurskyddshandlägare är ett förekommande problem.

– Men om det är på grund av detta kan jag inte säga.

Mannen är nu misstänkt för hot mot tjänsteman och förolämpning mot tjänsteman.