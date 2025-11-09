LÄNET: GROV MISSHANDEL MED FRÄTANDE SYRA

Vid 19.30-tiden på söndagen ska mannen ha varit ute på en gång- och cykelväg när någon ska ha kastat en okänd, frätande syra på honom.
Mannen lyckades själv ta sig till sin bostad, och det var där som polis och ambulans mötte upp honom. Han fick föras till sjukhus, och det är oklart hur stora skador det blivit av den frätande syran.
Polisen skriver på sin hemsida att man har hållit ett kortare förhör med mannen, och att det i nuläget inte finns någon misstänkt. Nu har polisen upprättat en förundersökning om grov misshandel.
Uppdatering:
Vid 22.39 meddelade Region Kalmar att mannen är allvarligt skadad och inlagd på IVA på Västerviks sjukhus. Den drabbade är en man i 35-årsåldern, bosatt i Oskarshamn.