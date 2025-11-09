09 november 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

LÄNET: GROV MISSHANDEL MED FRÄTANDE SYRA

Foto: MostPhotos

LÄNET: GROV MISSHANDEL MED FRÄTANDE SYRA

KRIM 09 november 2025 21.43

På söndagskvällen fick en man i Oskarshamn frätande syra kastad på sig. Han fick föras till ambulans med sjukhus efter händelsen.

Annons:

Vid 19.30-tiden på söndagen ska mannen ha varit ute på en gång- och cykelväg när någon ska ha kastat en okänd, frätande syra på honom.

Mannen lyckades själv ta sig till sin bostad, och det var där som polis och ambulans mötte upp honom. Han fick föras till sjukhus, och det är oklart hur stora skador det blivit av den frätande syran. 

Polisen skriver på sin hemsida att man har hållit ett kortare förhör med mannen, och att det i nuläget inte finns någon misstänkt. Nu har polisen upprättat en förundersökning om grov misshandel.

Uppdatering:

Vid 22.39 meddelade Region Kalmar att mannen är allvarligt skadad och inlagd på IVA på Västerviks sjukhus. Den drabbade är en man i 35-årsåldern, bosatt i Oskarshamn. 

Annons:

Tess Hartikka

tess.hartikka@dagensvimmerby.se

076 127 51 90

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt