LÄNET: GROV MISSHANDEL MED FRÄTANDE SYRA

På söndagskvällen fick en man i Oskarshamn frätande syra kastad på sig. Han fick föras till ambulans med sjukhus efter händelsen.

Vid 19.30-tiden på söndagen ska mannen ha varit ute på en gång- och cykelväg när någon ska ha kastat en okänd, frätande syra på honom.

Mannen lyckades själv ta sig till sin bostad, och det var där som polis och ambulans mötte upp honom. Han fick föras till sjukhus, och det är oklart hur stora skador det blivit av den frätande syran.