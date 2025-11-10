ENDUROCYKLAR STALS FRÅN LÅST SLÄP I HELGEN

Polisen har fått in en anmälan om stöld av två endurocyklar i helgen.

Hampus Haag vid polisen i Vimmerby berättar att två endurocyklar och annan mc-utrustning har stulits från ett släp som har stått vid Långbrössle. Målsägande har parkerat släpet i Långbrössle under natten mellan lördag och söndag och upptäckte vid 11.15-tiden på söndagen att någon har brutit upp låset på släpet och tagit två endurohojar och en del annan mc-utrustning i form av skydd, stövlar, hjälm och byxor.

– Det rör sig om ett par stövlar, bröstskydd, byxor, hjälm och knäskydd. Målsägande ska återkomma med en mer detaljerad lista, säger Hampus Haag.

Det finns i dagsläget inget angivet godsvärde. Endurohojarna ska vara registrerade i Finland. Målsägande är en man i 50-årsåldern hemmahörande i Finland.