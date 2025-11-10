Kvinna misstänks för brott efter kortare biljakt mitt i natten

En kvinna i 25-årsåldern misstänks för drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk efter att polisen gjort ett kortare förföljande på en bil.

Det var vid 02.30-tiden under natten mellan fredag och lördag som en polispatrull körde i norrgående riktning mellan Hultsfred och Vimmerby på riksväg 23/34 och mötte en bil som de bestämde sig för att kontrollera.

– Polispatrullen svänger runt och hinner se bromsljusen på bilen som svänger in mot Bredshult. Polisen får köra ganska snabbt för att komma ifatt bilen. På avstånd ser polisen att bilen bromsar och att förardörren öppnas. En kvinna springer runt och lägger sig en bit ifrån, på en gräsmatta. Polisen ser detta och det är den enda personen som lämnar bilen. Kvinnan har även bilnyckeln i handen, säger Hampus Haag vid polisen.

Det blev en kortare biljakt som slutade med ett stopp i höjd med Bredshult på länsväg 700. Föraren, en kvinna i 25-årsåldern hemmahörande i Hultsfreds kommun, misstänks för drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk och medtogs för provtagning.