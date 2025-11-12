Sörjande man får mildare straff än normalt efter trafikolycka

En man dröjde allt för länge med att anmäla att han hade kört på ett rådjur. Nu döms han för detta, men tingsrätten tycker att det finns anledning att mildra domen.

Det var natten till den 20 maj i år som mannen, som är i 50-årsåldern, körde på ett rådjur på riksväg 23/34 i höjd med Södra Vi. Enligt mannen var sammanstötningen med rådjuret så lätt att han knappt märkte det.

Dagen innan olyckan hade en närstående till mannen avlidit, och denna natt var han på väg till Arlanda för att hämta sin fru.

I förhör har mannen sagt att han visste att han var tvungen att anmäla händelsen till polisen, men hans tankar var helt på att hinna till flyget och på den anhörige som hade gått bort. I stället var det hans fru som senare ringde till polisen och berättade vad som hade hänt.

Mildare dom än normalt

Mannen har hela tiden erkänt gärningen men ville att tingsrätten skulle ta i beaktande hans personliga omständigheter vid tiden för olyckan när han nu har stått åtalad för förseelse mot jaktlagen.

Och det gör också tingsrätten.

Man slår visserligen fast att mannen inte har agerat som lagen kräver vid en olycka med ett rådjur, då föraren är skyldig att snarast märka ut platsen och underrätta polisen.

Samtidigt konstaterar rätten att olyckan aldrig hade kommit till polisens kännedom om inte mannen och hans hustru anmält det.

”Det faktum att (mannens namn) under tiden för sammanstötningen dessutom inte var vid sina sinnens fulla bruk med anledning av nyheten om hans närståendes bortgång talar likaså för att straffvärdet ligger på en nivå som understiger dagsböter”, skriver rätten i sin dom.

Påföljden bestämdes därför till penningböter om 2 000 kronor. Mannen ska också betala en lagstadgad avgift till brottsofferfonden.