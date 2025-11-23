Hade spår av narkotika i kroppen – Vimmerbybo döms mot sitt nekande

Vid provtagning fanns det spår av narkotika i Vimmerbymannens kropp. Nu döms han mot sitt nekande.

Det var den 21 augusti i år som en polispatrull fattade misstankar om att mannen, som är i 25-årsåldern, var drogpåverkad. Analyssvar visade spår av 2-metylmetkatinon i mannens kropp, men han har förnekat brott.

I förhör mannen han sagt att han inte har brukat narkotika sedan midsommar 2024 och att det då var frågan om en annan substans.

Tingsrätten menar dock att mannen inte har kunnat lämna en rimlig förklaring till varför narkotikan fanns i hans kropp och menar att intaget ska anses ha skett uppsåtligen. Därför ska mannen dömas för ringa narkotikabrott i enlighet med åtalet, konstaterar rätten.

Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 50 kronor, totalt 1 500 kronor. Mannen ska också betala en lagstadgad avgift till brottsofferfonden samt ersätta staten för kostnaderna för provtagning och analys.