Ny skadegörelse vid golfbanan – ägg har kastats på fordon

Polisen har fått in en anmälan om skadegörelse vid golfbanan i Vimmerby.

För en tid sedan slog någon eller några okända gärningspersoner sönder fyra blomkrukor och flyttade ut reklamskyltar på greenerna vid golfakademin i Vimmerby.

Nu har polisen fått in en ny anmälan om skadegörelse. Denna gång har det kastats ägg på målsägandes privata bil och på en traktor som tillhör golfakademin.

Det finns i nuläget ingen misstänkt för skadegörelsen som har inträffat mellan fredagen den 7 november och lördagen den 8 november. Målsägande är en man i 85-årsåldern från Vimmerby kommun.