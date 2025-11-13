Man på elsparkcykel sågs slänga ifrån sig narkotika

* En man i 20-årsåldern från Hultsfreds kommun blev under fredagskvällen misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk på Falkängsgatan i Vimmerby. Det var vid 20.30-tiden som en polispatrull träffade på honom, fattade misstanke om att han var påverkad av narkotika och tog med honom för provtagning.

* En man i 20-årsåldern från Vimmerby kommun blev under lördagskvällen misstänkt för dubbla fall av ringa narkotikabrott, både innehav och eget bruk. En polispatrull lyckades stoppa en man på en elsparkcykel och gjorde en kontroll i korsningen Vedängsgatan-Tallängsgatan i Vimmerby vid 21.30-tiden i lördags.

– När man får tag i personen ser patrullen hur personen på elsparkcykeln slänger ifrån sig något. Man hittar påsen som misstänkt har kastat och den innehåller misstänkt narkotika, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Mannen misstänks för ringa narkotikabrott, innehav och eget bruk, och medtogs för provtagning.

* Vid 11.40-tiden på söndagen träffade en polispatrull på en man i 35-årsåldern från Katrineholms kommun på Falkängsgatan i Vimmerby. Polisen tycker att han verkar påverkad av narkotika och fattar även misstanke på platsen om att personen kanske har narkotika på sig. Polisen gör en kroppsvisitation och påträffar ingen narkotika. Personen är enbart misstänkt för narkotikabrott eget bruk och medtogs för provtagning.