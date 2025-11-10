Äldre kvinna misstänks för dubbla brott: "Hade solen i ögonen"

En kvinna i 80-årsåldern misstänks för dubbla brott efter fredagens kollision med en enduroförare på riksväg 40 utanför Vimmerby.

Det var vid 14.20-tiden i fredags som det inträffade en olycka mellan en personbil och en endurocykel i höjd med Koppetorp på riksväg 40. Föraren av enduron fördes med ambulans till sjukhus och var både vaken och talbar.

Föraren av bilen, en kvinna i 80-årsåldern, misstänks för grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.

– Det är bilistens fel, men solen ska ha stått väldigt lågt. Patrullen skriver själva att när man tittar i riktning mot Vimmerby så ser man ingenting. Patrullens samlade bild blir att bilen har svängt in på en infart till riksväg 40 för att köra mot Vimmerby och därmed korsat hela riksvägen. När misstänkt bil svängde ut på riksvägen hade hon solen i ögonen som var så pass kraftig så hon kunde inte se någonting, varpå motorcykeln och bil kolliderade, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Utredningen av ärendet ligger på polisens trafikavdelning i Kalmar.