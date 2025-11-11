Ung Vimmerbybo misstänks – narkotika beslagtogs

En ung Vimmerbybo, som är i 25-årsåldern, misstänks för att ha försökt beställa narkotika.

Den beställda narkotikan ska ha fastnat vid postterminalen i Rosersberg.

– Det rör sig om en mindre mängd och det här upptäcktes den 4 november, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

En anmälan om försök till ringa narkotikabrott är upprättad.