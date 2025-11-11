Ung Vimmerbybo misstänks – narkotika beslagtogs

Annons:
En ung Vimmerbybo, som är i 25-årsåldern, misstänks för att ha försökt beställa narkotika.
Den beställda narkotikan ska ha fastnat vid postterminalen i Rosersberg.
– Det rör sig om en mindre mängd och det här upptäcktes den 4 november, säger Ulf Gollungberg vid polisen.
En anmälan om försök till ringa narkotikabrott är upprättad.
Simon Henriksson
simon.henriksson@dagensvimmerby.se
076 815 45 71
