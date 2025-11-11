11 november 2025
Ung Vimmerbybo misstänks – narkotika beslagtogs

KRIM 11 november 2025 21.00

En ung Vimmerbybo, som är i 25-årsåldern, misstänks för att ha försökt beställa narkotika.

Den beställda narkotikan ska ha fastnat vid postterminalen i Rosersberg. 

– Det rör sig om en mindre mängd och det här upptäcktes den 4 november, säger Ulf Gollungberg vid polisen. 

En anmälan om försök till ringa narkotikabrott är upprättad. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

