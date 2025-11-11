DÖMS TILL FÄNGELSE EFTER KNARKFYNDET VID RESECENTRUM

I en skogsdunge vid Resecentrum i Vimmerby hittade polisen en omfattande mängd narkotika. Foto: Polisens förundersökning.

Den man i 30-årsåldern som avslöjades med en omfattande knarkgömma vid resecentrum i Vimmerby döms till fängelse. Straffet blir 15 månader i fängelse.

Mannen har bott i Vimmerby under flera år, men är nu bosatt på annan ort. Han har ett gediget kriminellt förflutet och döms nu till fängelse i ett år och tre månader.

Han döms för tre olika narkotikabrott av normalgraden, ett olaga hot, ett ringa narkotikabrott och ett brott om lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Knarkhund spårade stora mängder

Upprinnelsen till polisens avslöjande i härvan var ett larm om en misshandel vid Resecentrum i Vimmerby den 12 augusti i år. Tre yngre pojkar tyckte att den 30-årige mannen betedde sig konstigt och följde efter honom in i ett skogsområde. När mannen upptäckte pojkarna började han jaga dem och i dispyten uttalade han hot mot en av pojkarna. Om det inte var kameror på platsen skulle han slå sönder pojken.

Polisen kom till platsen och gjorde flera fynd i skogsdungen. Först hittade man en släng elsparkcykel, två påsar med narkotika och en mobiltelefon med notiser som tycktes handla om försäljning av knark.

En hundpatrull kallades till platser och ytterligare fynd gjordes. Mannen har suttit häktad sedan den 15 augusti och idag föll domen i ärendet.

Hade jord på händerna när han greps

Mannen har erkänt de flesta brottet, men nekat till att knarkinnehavet var i överlåtelsesyfte. Han hade jord på händerna när han greps, men har också hävdat att han agerade på uppdrag. Vem som gett honom ”uppdraget” har han dock inte velat säga.

Även det olaga hotet har mannen nekat till. I skogsdungen vid stationen hittade polisen 8,9 gram kokain, 344,4 gram cannabis, 110 tabletter tramadol och 17,9 gram 3-CMC. Tidigare under sommaren gick mannen runt med 465 gram cannabis i en påse på Resecentrum i Linköping. Vid det tillfället hade han även spår av hela fem olika narkotikaklassade ämnen i blodet: amfetamin, kokain, tramadol, buprenorfin och alprazolam. Bruket ses som ringa narkotikabrott.

Det tredje narkotikabrottet som han döms för är att han sålt narkotika.

Det farliga ämnet hittades också i Vimmerby och det handlade om över 300 gram brefedron, som är ett syntetiskt ämne som är relativt nytt på narkotikamarknaden.

Dömdes till fängelse i våras

Mannen är dömd vid åtta tidigare tillfällen, senast i april i år dömdes han till fängelse i fem månader. Nu döms han till fängelse i 15 månader. Han ska också betala 12 000 kronor till pojken som mannen hotade att misshandla. Mannen ska sitta kvar i häkte tills domen vinner laga kraft.

Han själv har sagt att han numera är motiverad till behandling för sitt missbruk, men tingsrätten såg inget annat alternativ än fängelse.