13 november 2025
Transporterade farligt gods utan tillstånd – Vimmerbyföretag döms

KRIM 13 november 2025 06.00

Ett transportföretag hemmahörande i Vimmerby kommun döms att betala företagsbot. Enligt domen ska företaget ha kört farligt gods utan erforderligt tillstånd.

Det var den 8 maj i år som en kontroll gjordes av ett av företagets lastbilar. Vid tillfället transporterade lastbilen spillolja, detta trots att fordonets godkännandecertifikat hade gått ut en dryg vecka tidigare samt att fordonet vid kontrolltillfället saknade orangefärgad skylt bak. Nu dömer Blekinge tingsrätt företaget att betala företagsbot på 27 500 kronor.

Under  förundersökningen har företagets företrädare erkänt gärningen, men motsatt sig företagsbotens storlek. I stället begärde man att företagsboten skulle sättas ner till 20 000 kronor, vilket man inte fick något gehör för hos tingsrätten.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

