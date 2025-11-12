Vimmerbybo klickade sig vidare – så mycket pengar blev han av med

En Vimmerbybo i 65-årsåldern har blivit lurad på pengar. Det rör sig om 2 800 kronor totalt sett.

Det hela började med att Vimmerbybon fick ett mejl från vad han uppfattade som en känd molntjänst, som han själv använder. Det här mejlet kom den 18 oktober och i mejlet fanns det med en länk.

– Den skulle han klicka sig vidare på var uppmaningen och det gjorde han. När han sedan klickar på länken, så verkar det som att det beställts en massa prenumerationer på olika saker, säger Hampus Haag vid polisen.

Det har dragits pengar från honom den 23 och 24 oktober. Totalt rör det sig om 2 800 kronor.

– Målsägande har spärrat sitt kort för att förhindra fortsatta dragningar och det har han gjort.

Har han lämnat ut sina uppgifter via den här länken?

– Det framkommer inte, men han har följt anvisningarna som fanns där.