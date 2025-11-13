Man hade med sig grön laser till kåsan – polisen tog den i beslag

Bilden är en genrebild.
Foto: Pixabay
Det var vid 22.25-tiden som patrullen fick åka till Vasketorp i lördags kväll.
– Någon hade sett den här personen ha grön laser och använda den där, säger Ulf Gollungberg vid polisen.
Patrullen tog den gröna lasern i beslag.
– Det krävs speciella tillstånd för att ha det här och det hade man inte, så vi tog den i beslag.
Kan orsaka skador
Lyser man med grön laser i ögonen på någon kan det orsaka skador.
– Det beror på styrkan och sådär, men nu tar man den här i beslag för att kolla styrkan. Många av dessa kräver tillstånd oavsett styrkan, säger Gollungberg.
Mannen, som är från en annan småländsk kommun, misstänks nu för brott mot strålskyddslagen.