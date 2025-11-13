13 november 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Man hade med sig grön laser till kåsan – polisen tog den i beslag

Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

Man hade med sig grön laser till kåsan – polisen tog den i beslag

KRIM 13 november 2025 10.55

En man i 35-årsåldern hade med sig grön laser ute i skogen under Novemberkåsan. Nu misstänks han för brott mot strålskyddslagen. 

Annons:

Det var vid 22.25-tiden som patrullen fick åka till Vasketorp i lördags kväll. 

– Någon hade sett den här personen ha grön laser och använda den där, säger Ulf Gollungberg vid polisen. 

Patrullen tog den gröna lasern i beslag.

– Det krävs speciella tillstånd för att ha det här och det hade man inte, så vi tog den i beslag. 

Kan orsaka skador

Lyser man med grön laser i ögonen på någon kan det orsaka skador.

– Det beror på styrkan och sådär, men nu tar man den här i beslag för att kolla styrkan. Många av dessa kräver tillstånd oavsett styrkan, säger Gollungberg. 

Mannen, som är från en annan småländsk kommun, misstänks nu för brott mot strålskyddslagen. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt