JUST NU: MAN BEGÄRS HÄKTAD FÖR GROVT BROTT I VÄSTERVIK

Tidigare under torsdagen berättade vi att en man greps under gårdagen misstänkt för ett grovt brott begånget i centrala Västervik i tisdags kväll. Nu begärs han häktad.

Det var under tisdagskvällen som två män bosatta i Västerviks kommun, båda bekanta av polisen sedan tidigare, hade stämt träff på Fiskaregatan utanför Pingstkyrkan.

Diskussionen dem emellan ska ha slutat med att den ene mannen hotade den andre med våld och även tog fram någon form av tillhygge och hotade målsäganden med.

Den misstänkte mannen, som är i 35-årsåldern och bosatt på en ort i den norra kommundelen, kunde under onsdagen gripas i sin bostad och anhölls strax därefter. Under torsdagen har förhör hållits med honom och under eftermiddagen beslutade kammaråklagare Jacob Semark att begära mannen häktad på sannolika skäl misstänkt för grovt olaga hot samt olaga hot.

Om häktning inte sker menar åklagaren att d den misstänkte kan försvåra utredningen samt att det finns risk för att han fortsätter begå brott.

Åklagaren fåordig

När vi når åklagare Jacob Semark är fåordig om ärendet.

– Vi är inne i ett känsligt skede i utredningen, så jag kan inte uttala mig om det. Jag kan bara bekräfta att jag har begärt honom häktad på de grunder som du nämner och att han förnekar brott. Häktningsförhandling kommer hållas under fredagen, säger han.

Det talades om att ett tillhygge har använts, kan du berätta mer om det?

– Nej, det kan jag tyvärr inte göra.

Vad är det som har utlöst bråket?

– Det får vi återkomma till.

I sin häktningsframställan begär åklagaren tillstånd att ålägga den misstänkte med restriktioner avseende samsittning, gemensam vistelse, ta emot besök, elektronisk kommunikation och försändelser.

