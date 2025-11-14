MAN HÄKTAD FÖR GROVT BROTT I VÄSTERVIK – FÖRNEKAR BROTT

I onsdags greps en man misstänkt för ett grovt brott begånget i centrala Västervik i tisdags kväll. Under morgonen blev han häktad mot sitt nekande.

Det var under tisdagskvällen som två män bosatta i Västerviks kommun, båda bekanta av polisen sedan tidigare, hade stämt träff på Fiskaregatan utanför Pingstkyrkan.

Diskussionen dem emellan ska ha slutat med att den ene mannen hotade den andre med våld och även tog fram någon form av tillhygge och hotade målsäganden med.

Den misstänkte mannen, som är i 35-årsåldern och bosatt på en ort i den norra kommundelen, kunde under onsdagen gripas i sin bostad och anhölls strax därefter. Under torsdagen har förhör hållits med honom och under eftermiddagen beslutade kammaråklagare Jacob Semark att begära mannen häktad på sannolika skäl misstänkt för grovt olaga hot samt olaga hot.

Under fredagens förmiddag häktades mannen av Kalmar tingsrätt. I förhandlingen förnekade han brott. Tingsrätten anser dock att det föreligger sannolika skäl och att det finns risk för att mannen både försvårar utredning och fortsätter begå brott.

Åklagaren fåordig

När vi nådde åklagare Jacob Semark under torsdagen var han fåordig om ärendet.

– Vi är inne i ett känsligt skede i utredningen, så jag kan inte uttala mig om det. Jag kan bara bekräfta att jag har begärt honom häktad på de grunder som du nämner och att han förnekar brott. Häktningsförhandling kommer hållas under fredagen, säger han.

Det talades om att ett tillhygge har använts, kan du berätta mer om det?

– Nej, det kan jag tyvärr inte göra.

Vad är det som har utlöst bråket?

– Det får vi återkomma till.

Idag är inte Semark anträffbar. Den misstänkte häktades med restriktioner. Åtal ska vara väckt senast den 28 november.

Fotnot: Artikeln uppdaterades 13.55 den 14 november.