14 november 2025
Ambulans fick tillkallas – bråk med tillhygge i kommunen

KRIM 14 november 2025 17.16

På en mindre ort i kommunen ska det ha uppstått ett bråk vid 13.35-tiden på fredagen. Polisen har varit där och tagit upp både en anmälan och en motanmälan.

Polisens ledningscentral uppger att det ska röra sig om anmälningar om misshandel samt ofredande. 

– Det ska vara ett bråk mellan två grannar, där den ena blivit slagen med ett tillhygge, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisen.

Vad för typ av tillhygge det rör sig om vill hon inte gå in på. 

– Nej, vi brukar hålla på sådana detaljer så här tidigt i utredningen. 

Ingen person ska ha gripits i samband med bråket. En ambulans skickades till platsen.

– Men det finns ingen notering om att någon av parterna behövt följa med ambulansen, säger Evelina Olsson.

Det ska röra sig om två män i 50-60-årsåldern. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

