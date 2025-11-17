JUST NU: TONÅRING BEGÄRS HÄKTAD FÖR MORDBRAND I TRAKTEN

En kille i övre tonåren greps i slutet av veckan och begärdes i helgen häktad misstänkt för att ha begått en mordbrand i trakten. Mannen sitter just nu anhållen på häktet i Sollentuna.

Det var den 26 september som händelsen ska ha inträffat i Rosenfors, Hultsfreds kommun.

I torsdags greps en kille i 15-årsåldern bosatt i Stockholmstrakten misstänkt för mordbranden. Tidigare samma dag hade han anhållits i sin frånvaro och under helgen begärdes han häktad av kammaråklagare Lisa Hedberg.

Enligt åklagaren, som vi har sökt utan framgång, finns det risk för att den misstänkte försvårar utredningen samt begår fler brott om han inte häktas.

Åklagaren begär också tillstånd om att ålägga den misstänkte med restriktioner som samsittning, gemensam vistelse, ta emot besök, elektronisk kommunikation och försändelser.