15-ÅRING HÄKTAD FÖR ALLVARLIGT BROTT I HULTSFREDS KOMMUN

Den kille i övre tonåren som greps i slutet av förra veckan misstänkt för mordbrand i Rosenfors häktades i helgen.

Det var den 26 september som händelsen ska ha inträffat i Rosenfors, Hultsfreds kommun. I torsdags greps en kille i 15-årsåldern bosatt i Stockholmstrakten misstänkt för mordbranden som tidigare samma dag hade anhållits i sin frånvaro. I lördags begärdes han häktad av jouråklagare och senare under helgen beslutade Kalmar tingsrätt att han skulle häktas.

Kammaråklagare Jacob Semark berättar att han inte kan säga något om händelsen eller vad som ledde till att misstankarna väcktes mot pojken.

– Nej, det kan jag tyvärr inte. Jag kan endast bekräfta att han under helgen häktades på sannolika skäl misstänkt för mordbrand?

Hur ställer han sig till anklagelserna?

– Jag var själv inte med vid häktningsförhandlingen under helgen, utan det sköttes av jouråklagare, men vad jag förstår så har han erkänt gärningen. Däremot vet jag inte om han erkänner brott.

Enligt Kalmar tingsrätt finns det risk för att den misstänkte försvårar utredningen samt begår fler brott om han inte häktas. Man ger också åklagaren tillstånd att ålägga den misstänkte med restriktioner som samsittning, gemensam vistelse, ta emot besök, elektronisk kommunikation och försändelser.

Åtal ska vara väckt senast 25 november klockan 11.00.