JUST NU: TVÅ MÄN BEGÄRS HÄKTADE MISSTÄNKTA FÖR MORDFÖRSÖK

De två män som greps misstänkta för dubbla mordförsök i Kalmar i fredags kväll begärs nu häktade. De två offren har fortfarande allvarliga skador men tillståndet beskrivs nu som stabilt.

Det var strax efter klockan 18 i fredags som polisen beordrades till sjukhuset i Kalmar med anledning av att två män med stick- och skärskador hade kommit in till akuten. Strax därefter anlände även en tredje skadad man.

Under fredagskvällen meddelade Region Kalmar län att två av männen ådragit sig livshotande skador, medan den tredje mannen klarat sig undan med lindriga skador. Samtliga de tre männen är i 30-årsåldern och hemmahörande i Kalmartrakten.

Polisen lokaliserade brottsplatsen till Manillagatan, och området spärrades av. Sent på fredagskvällen greps två män misstänkta för dåden, och de anhölls senare under natten. Båda är i 25-årsåldern, är kända av polisen sedan tidigare och bosatta på söder, inte långt från brottsplatsen.

Begärs häktade

Under helgen har ett intensivt polisarbete pågått och under måndagseftermiddagen begärde kammaråklagare Nina Erlandsson de två männen häktade på sannolika skäl misstänkta för försök till två mord samt ett fall av grov misshandel.

Åklagaren menar att det finns risk för att de två männen kan försvåra utredningen samt fortsätta begå brott om de inte häktas. Åklagaren begär också tillstånd att kunna ålägga de båda misstänkta med restriktioner som samsittning, gemensam vistelse, ta emot besök, elektronisk kommunikation, försändelser.

De två svårast skadade brottsoffren vårdas fortfarande på IVA med allvarliga skador, men under måndagen beskriver sjukvården tillståndet som stabilt.

