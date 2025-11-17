ÅKLAGAREN OM MORDFÖRSÖKEN I KALMAR: ”BÅDA FÖRNEKAR”

Två män begärs häktade misstänkta för våldsdådet i Kalmar i fredags kväll där tre män stick- och skärskadades, varav två livshotande. Nu berättar kammaråklagare Nina Erlandsson om händelsen och utredningsläget.

Båda de män som begärdes häktade under måndagen, på sannolika skäl misstänkta för två mordförsök och en grov misshandel i Kalmar, säger sig inte ha med saken att göra. Det berättar kammaråklagare Nina Erlandsson.

– Ja, deras inställning är att de förnekar brott, säger hon.

Båda de misstänkta männen bor i närheten av brottsplatsen på Manillagatan, och en av dem väldigt nära, men bostäderna kopplas inte direkt samman med knivskärningarna.

– Nej, utan allt tyder på att gärningarna har begåtts utomhus.

Har kunnat höra de skadade

Under måndagsförmiddagen meddelande Region Kalmar län att de båda män som initialt bedömdes ha livshotande skador fortfarande har allvarliga skador, men deras tillstånd beskrivs nu som stabilt.

– Därför har vi hittills bara kunnat höra dem väldigt initialt. Läget är som sagt fortfarande allvarligt, och vi kommer behöva hålla fler förhör med dem. Den tredje mannen, som skadades lindrigt, har vi däremot kunnat höra, berättar Nina Erlandsson.

Har offren och de misstänkta gärningsmännen någon relation till varandra?

– Man kan väl säga att de i alla fall inte är okända för varandra. De är bekanta och det här är inget som har hänt slumpmässigt.

Menar du att båda de misstänkta har agerat aktivt eller handlar det om att en av dem har hållit i tillhygget men att de har agerat i samförstånd?

– Det är något som utredningen kommer behöva visa, men vi arbetar just nu utifrån att båda har begått handlingen och det är utifrån det som jag har begärt dem häktade.

Finns det några kopplingar till kriminella grupperingar eller tidigare våldsdåd i staden?

– Det är tyvärr inget jag kan svara på.

Finns det risk för eskalering eller hämndaktioner, eller ser du detta som en isolerad händelse?

– Det kan jag inte svara på, och jag vet inte om det är min uppgift att svara på det heller. Jag vill inte spekulera i det.

Hur skulle du beskriva utredningsläget?

–`Det är en väldigt stor utredning och vi är tidigt inne i den. Polisen har redan hört många vittnen, men arbetet med att höra ännu fler vittnen i området kommer fortgå länge till. Det är lite tidigt att svara på den frågan.

Enligt Nina Erlandsson planeras häktningsförhandlingar att hållas senare under måndagseftermiddagen.