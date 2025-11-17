Två män hamnade i konflikt och började slåss

Bråk uppstod mellan två män på en mindre ort i Vimmerby kommun på fredagen. Det har resulterat i en anmälan och en motanmälan gällande misshandel.

Vår tidning rapporterade i fredags om att två grannar på en mindre ort i Vimmerby kommun hade börjat bråka med varandra där den ena hade blivit slagen med ett tillhygge.

I dag gav polisen ny information i ärendet. Två män i 55-60-årsåldern, hemmahörande i Vimmerby kommun, ska ha hamnat i en konflikt och utdelat slag mot varandra. Det har resulterat i en anmälan och en motanmälan gällande misshandel.

– Det ska inte ha funnits något vårdbehov för någon av dem.

Vad har männen fått för skador?

– Den ena har fått en mindre sårskada på ena handen och en liten rodnad på ena smalbenet efter någon form av slag eller spark. Den andra har fått en mindre sårskada vid höger öga och öra, säger Hampus Haag vid polisen.

Polisen har även fått in en anmälan om ofredande vid samma händelse. En av männen, som deltog i bråket, anmäler en tredje person för ofredande. Misstänkt är en man i 65-årsåldern.

– Det verkar inte finnas så mycket substans i det. Det är direktnedlagt då vi anser att det som anmäldes inte håller för ett ofredande, säger Hampus Haag.