Äldre kvinna gick inte på bedragarens knep

Polisen har fått in en anmälan om försök till bedrägeri. En kvinna i 85-årsåldern från Vimmerby kommun gick inte på bedragarens knep när det började hetta till.

Kvinnan blev under lördagseftermiddagen kontaktad på Facebook där det såg ut som att hennes vän har skrivit meddelanden. Målsägande tillfrågas att lämna ut sitt telefonnummer, vilket hon gör. Hon får ett meddelande om att hon har vunnit cirka 8 000 kronor på en tävling hos ett matföretag och uppmanas att följa en länk. Hon kände ”det ska jag inte göra” och gjorde aldrig detta. Hon har inte heller lämnat ut någon bankinformation eller liknande.

Bedrägeriförsöket inträffade lördagen den 15 november. Målsägande är en kvinna i 85-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun.