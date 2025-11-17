Påverkade personer fick följa med polisen

Polisen upprättade två anmälningar om ringa narkotikabrott eget bruk i Vimmerby under den gångna helgen.

Polisen träffade i det första fallet på en kvinna i 20-årsåldern på Drottninggatan i Vimmerby vid 03-tiden under natten mellan fredag och lördag.

Polisen tyckte att hon verkade påverkad av narkotika och togs med för provtagning på stationen. Misstänkta kvinnan är hemmahörande i Stockholms kommun.

Ett dygn senare, vid 03-tiden under natten mellan lördag och söndag, träffade en polispatrull på en man på Storgatan i Vimmerby. Han upplevdes vara narkotikapåverkad och tog med för provtagning på polisstationen. Misstänkt är en man i 20-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun.