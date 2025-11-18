70-ÅRING ÅTALAS FÖR FLERA SEXUELLA BROTT

70-åringen har betett sig väldigt olämpligt mot en kvinna, enligt åklagaren. Genrebild. Foto: MostPhotos

En man i 70-årsåldern åtalas för flera brott mot en kvinna på en mindre ort i Hultsfreds kommun.

Båda personerna är boende på orten och kvinnan är drygt 35 år yngre än mannen. Han åtalas för två fall av sexuellt ofredande. I ett röstmeddelande ska han ha erbjudit kvinnan betalning för att ”ha det lite skönt”. Detta skedde den 13 maj.

Drygt sex veckor senare ringde mannen igen och nu den här gången erbjöd mannen återigen en summa pengar mot sexuellt umgänge.

I samma samtal ska mannen även ha hotat att våldta kvinnan. 70-åringen förnekar brott. Bevisningen består av den drabbade kvinnans vittnesmål, uppspelning av telefonsamtalet och en samtalslista.