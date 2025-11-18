18 november 2025
Trafikverket anmäler sabotage – byggnad blev strömlös

Trafikverket polisanmäler ett fall av sabotage. Foto: MostPhotos

KRIM 18 november 2025 14.37

Polisen har fått in en anmälan om sabotage från Trafikverket.

Någon eller några okända gärningspersoner har orsakat så att det blev strömlöst i en byggnad i Vimmerby som används av Trafikverket. Ärendet är rubricerat som sabotage och har skett under torsdagen den 13 november.

Trafikverket upptäckte att det var strömlöst i byggnaden och skickade tekniker till platsen. Väl på plats kunde man konstatera att någon hade skruvat ur en säkring, vilket ledde till att batterierna till en MobiSir, järnvägens eget radiosystem, hade laddat ur.

– MobiSir är något som ger täckning till lokförare så att de kan ringa men även till personal längs spåren. I den strömlösa byggnaden fanns en sån här MobiSir som laddade ur. Det rubriceras som sabotage för att det tillhör Trafikverket, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

