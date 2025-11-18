Trafikverket anmäler sabotage – byggnad blev strömlös

Någon eller några okända gärningspersoner har orsakat så att det blev strömlöst i en byggnad i Vimmerby som används av Trafikverket. Ärendet är rubricerat som sabotage och har skett under torsdagen den 13 november.

Trafikverket upptäckte att det var strömlöst i byggnaden och skickade tekniker till platsen. Väl på plats kunde man konstatera att någon hade skruvat ur en säkring, vilket ledde till att batterierna till en MobiSir, järnvägens eget radiosystem, hade laddat ur.

– MobiSir är något som ger täckning till lokförare så att de kan ringa men även till personal längs spåren. I den strömlösa byggnaden fanns en sån här MobiSir som laddade ur. Det rubriceras som sabotage för att det tillhör Trafikverket, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.