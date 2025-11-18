Polisnytt i korthet: Mobilstöld, uppsliten skylt och skadat brevinkast

Här redovisar vår tidning flera polisnyheter med koppling till Vimmerby kommun i korthet.

Stöld:

En kvinna i 35-årsåldern från Vimmerby kommun har blivit av med sin mobiltelefon under en flytt mellan två bostäder och anmäler stöld. Det finns ingen misstänkt i ärendet. Det har skett någon gång mellan 10 och 15 november.

Jaktbrott:

Ett dött rådjur har påträffats av allmänhet på Vimmerbyvägen i Storebro vid 10.30-tiden fredagen den 14 november. Det finns ingen misstänkt i ärendet som rubriceras som jaktbrott.

Skadegörelse:

Region Kalmar län är målsägande och anmäler skadegörelse då en hållplatsstolpe i närheten av Ankarsrum är uppsliten och slängd i diket. Det har skett någon gång mellan 11 och 18 oktober och det är oklart vem som har gjort det.

Smitning från parkeringsskada:

Det är på Astrid Lindgrens Världs parkering som en bil, tillhörande ett företag i Skövde, har stått parkerad i samband med Novemberkåsan och fått skador. Någon gång mellan klockan 18.00 och 23.30 lördagen den 8 november har bilen åsamkats bucklor och repor. Det är oklart hur de har uppkommit och det finns ingen misstänkt i ärendet.

Skadegörelse:

En man i 55-årsåldern från Vimmerby kommun polisanmäler att han har fått sitt brevinkast förstört/skadat under måndagen den 17 november. Det finns ingen misstänkt i ärendet och det är oklart vem som har gjort det.

– Målsägande själv har en tanke, men det är inte tillräckligt för att sätta upp den som misstänkt, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.