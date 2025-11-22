Ung kvinna åtalas – tog emot stor summa pengar efter bedrägeri

En ung kvinna bosatt på en ort i Vimmerby kommun åtalas misstänkt för penningtvättsbrott. Enligt åklagaren ska hon ha tagit emot 40 000 kronor via swish, pengar som kom från en man som utsatts för bedrägeri.

Enligt åklagaren, som lämnade in stämningsansökan mot kvinnan till tingsrätten under tisdagen, ska en man bosatt på annan ort utsatts för bedrägeri och vilseletts att swisha 40 000 kronor till den misstänkta kvinnans konto i tron att det var handpenningen till en husbil. Detta ska ha hänt den 27 juli i år.

”(Kvinnans namn) har upplåtit sitt bankkonto för insättning av 40 000 kronor. Hon har därefter omsatt pengarna genom att överföra dessa vidare och/eller använda pengarna. Åtgärderna har syftat till att dölja att pengarna härrört från brott eller brottslig verksamhet, eller till att främja möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig egendomen”, skriver åklagaren.

Besvärande bevis

Kvinnan, som är i övre tonåren, åtalas nu för penningtvättsbrott. Åklagarens andrahandsyrkande avser penningtvättsförseelse, då åklagaren menar att den unga kvinnan i vart fall borde ha antagit att pengarna härrörde från brott.

Bland de bevis som åklagaren har åberopat märks främst kontoutdrag från kvinnans bankkonto. Detta sägs visa att hon mottagit en överföring om 40 000 kronor från målsäganden, och därefter i nära anslutning gjort flertalet överföringar till andra personer/bankkonton, men även till sina egna sparkonton samt tagit ut kontanter och genomfört diverse kortköp.

Den tilltalade kvinnan förnekar brott.