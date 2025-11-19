19 november 2025
Äldre kvinna nära att bli lurad – avbröt samtalet i tid

Foto: Bildbyrån

KRIM 19 november 2025 10.42

En kvinna i 85-årsåldern blev uppringd av någon som kopplade henne till "banken".

Det hela handlade om ett samtal från en okänd person till den äldre kvinnan i Vimmerby. Man påstod då att en mobil köpts i hennes namn för 13 000 kronor.

Det kände kvinnan inte alls igen och därför skulle bli hon kopplad till banken för att försöka reda ut detta. 

– Målsägande förstod under det här samtalet att det rörde sig om ett bedrägeriförsök och avslutade samtalet, säger Hampus Haag vid polisen. 

Målsägande har inte lämnat ut några bank- eller kortuppgifter. En anmälan om försök till bedrägeri är rubriceringen.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

