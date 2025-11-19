DOM OM DUBBLA RÅN I VIMMERBY – TVÅ DÖMS TILL FLERA ÅR I FÄNGELSE

Ett borttappat bankkort i Vimmerby blev upprinnelsen till de två märkliga rånen. Genrebild. Foto: MostPhotos

Idag föll domen mot de tre män som åtalats för två rån i centrala Vimmerby den 10 september i år. Två av dem döms för rån och båda får tre år vardera i fängelse. Den tredje mannen frias för det rån han åtalades för.

Om vi tar utfallet för männen först:

En man i 25-årsåldern bosatt i Vimmerby döms till tre månader i fängelse för medhjälp till utpressning. Han frias från rån och två fall av utpressning. Han ska betala 10 000 kronor i skadestånd till en av de drabbade.

En man i 25-årsåldern bosatt i Malmö döms för två rån, två fall av utpressning och ett fall av försök till utpressning. Straffet blir tre år i fängelse.

En man i 25-årsåldern bosatt i Kristianstad döms till tre år i fängelse för två rån, två utpressningar, ett ofredande och ett försök till utpressning. Han frias även från ett åtal om utpressning. Mannen har bott i Vimmerby tidigare.

De två männen som döms till fängelse ska gemensamt betala 53 807 kronor i skadestånd till en drabbad, 41 834 till en annan och 16 600 till en tredje. Den sista mannen ovan ska även betala 10 000 kronor till en fjärde drabbad. I samtliga fall är det en bra bit mindre än de drabbade begärt.

Alla tre förnekade rubbet

Den drabbade familjen har vittnat om den fasansfulla händelsen där tre personer kom in i deras bostad i Vimmerby den 10 september. En av dem lyfte upp parets barn i syfte att pressa familjen på 17 500 kronor. Mannen i familjen fördes sedan till en bankomat i Vimmerby där han tog ut 10 500 kronor som överlämnades till gärningsmännen.

De stal saker och hotade att skada och döda både de två vuxna och de tre barnen i bostaden.

En kort stund tidigare samma kväll rånades även en annan man, cirka 50 år, i Vimmerby. I bostaden stal rånduon mannens kläder, hotade att skada honom och försökte få honom att betala pengar.

De tre åtalade har förnekat rubbet.

Tappat bankkort blev upprinnelsen

Upprinnelsen till händelserna är relativt otrolig. Det hela började med att en bekant (mannen anser att de hade en kärleksrelation, kvinnan gör det inte) till en av gärningspersonerna tappade sitt betalkort. Enligt henne själv fanns det 400-500 kronor på kortet.

Kortet hittades av mannen i 50-årsåldern som har sällskap med pappan i den drabbade familjen. Mannen i 50-årsåldern tar upp kortet och gör inköp av cigaretter och annat på Ica Kvantum och Cirkle K. Efter en stund får han dåligt samvete, ångrar sig och lämnar tillbaka kortet där han hittade det.

Hotade med bekanta i Malmö

När kvinnan som äger kortet upptäcker vad som hänt säger hon till gärningsmannen och det hela tar fyr. Först går de hem till 50-åringen och kräver honom på pengar. Där får de med sig en tröja värd 1 600 kronor. De hävdar nu att det fanns 70 000 kronor på kortet, att pengarna är olagliga och att de tillhör deras ”kompisar” i Malmö. Om de inte får pengarna ska kompisarna i Malmö besöka Vimmerbyborna.

Ungefär samma förlopp utspelar sig sedan i Vimmerbyfamiljens lägenhet där den person som umgicks med mannen som hittade kortet bor. Där väver gärningsmännen in familjen och lyfter upp ett barn för att tydliggöra sitt hot och mängder med kläder stals. Stöldgodset hittades sedan i lägenheten där kvinnan som tappade kortet bor.

Många uppgifter går isär och det är väldigt infekterat mellan en del inblandade i ärendet, bland annat på grund av en otrohetsaffär. Tingsrätten går på de drabbades linje överlag och tycker att de lämnar samstämmiga och trovärdiga uppgifter.

Dömts för mängder av brott

De män som nu döms är mycket välbekanta av rättsväsendet sedan tidigare och en av dem begick dessa brott under en villkorad frigivning från den 15 maj. Den andre dömdes till en villkorlig dom för misshandel och grovt hemfridsbrott i april.

Tingsrätten ser ingen annan väg än fängelse och sätter straffet till tre år vardera.

Mannen som frias för rån är dömd vid 18 tidigare tillfällen och dömdes för narkotikabrott så sent som 6 augusti. Han får alltså tre månader i fängelse nu.

Männen som får tre år i fängelse ska stanna i häkte innan straffen verkställs.