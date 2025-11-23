LÄNET: STOPPADES MED 70 KILO CANNABIS – FLERA DÖMS

Två personer döms efter det enorma knarkbeslag polisen gjorde i Bergkvara den 16 juni. Anstiftaren döms till fem år i fängelse och utvisning.

Polisen hade span på en bil och kunde se när knarket lastades Färjestaden. Man följde sedan föraren över bron innan man slog till i Bergkvara. Hela 68,9 kilo cannabis förvarades i bilen.

Mannen som körde bilen greps och ganska snabbt fick polisen även nys på anstiftaren i ärendet. Båda männen döms nu till fängelse. Mannen som körde bilen får två och ett halvt år för grovt narkotikabrott. Det handlar om en man i 30-årsåldern bosatt i Malmö.

Anstiftaren döms till fem års fängelse. Det är också en man från Malmö, cirka 35 år. Båda två döms även till utvisning för all framtid trots att båda två har små barn i landet.

Nyligen dömts för andra brott

Själva har de hävdat att de trodde att det handlade om smuggelcigaretter – en förklaring som tingsrätten inte direkt föll för.

”Deras agerande visar dessutom att de redan från början ställt sig i vart fall likgiltiga till vad försändelsen innehöll. Såväl den utlovade betalningen som de omfattande försiktighetsåtgärderna bör ha fått dem att misstänka att det var fråga om något väsentligt allvarligare än tobak”, skriver domstolen.

Efter gärningen har transportören dömts till sex års fängelse för anstiftan till grovt narkotikabrott i ett annat fall. Anstiftaren sitter för närvarande inne för ett annat brott.