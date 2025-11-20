VAR BORTREST – DÅ SKA BILEN HA BLIVIT STULEN

En man i 60-årsåldern var bortrest i en vecka. När han kom hem igen upptäckte han att bilen var stulen.

Mannen åkte iväg den 12 november och kom hem igen på onsdagen den 19 november. Då upptäckte mannen, som är i 60-årsåldern, att en grön Mercedes stulits från Källerydsgatan där den stod.

– Han har varit bortrest under den här tiden och när han kommer tillbaka, så är bilen borta, säger Hampus Haag vid polisen.

Den aktuella bilen eftersöks nu av polisen. Det framgår inget värde på bilen, men det ska vara en ganska ny Mercedes från 2021.

– Så den är säkert värt en hel del.

En anmälan om tillgrepp av fortskaffningsmedel är upprättad, men det finns ingen misstänkt.