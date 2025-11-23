LÄNET: Pojke i 15-årsåldern åtalas för barnpornografibrott

En pojke i 15-årsåldern bosatt i länet åtalas för barnpornografibrott. Åklagaren menar att pojken har innehaft och spridit bilder som visar sexuella övergrepp på barn.

Polisen kom pojken på spåren genom att hans IP-adress identifierades av den amerikanska organisationen National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). När organisationen hade konstaterat att det hade skett olaglig fildelning av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn från adressen kontaktade man svensk polis.

Filerna granskades av polisen och visade sig innehålla övergreppsmaterial som är bedömt som barnpornografi. Totalt handlar det om fyra filer som pojken ska ha delat från sin telefon.

Har erkänt brott

Parallellt arbetade polisen med att få fram identitet på personen som låg bakom fildelningen. Genom bland annat ett angivet användarnamn och ett mobiltelefonnummer kunde man snart ringa in pojken.

I förhör har pojken medgett att han har fått bilderna skickade till sig via Snapchat, men han vet inte från vem. Han har också uppgett att ”det kan ha hänt att han har skickat vidare bilderna till någon annan”, står att läsa i förundersökningen. Pojken medger även att flickorna på bilderna ser ut att vara under 15 år, kanske i 12-årsåldern, har han sagt.

I förhör har pojken erkänt brottet gällande spridning av bilderna och sagt att han godtar strafföreläggande. Under torsdagen lämnades åtalet mot honom in till Kalmar tingsrätt.