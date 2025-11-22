Kvinna upptäckte flera okända transaktioner

Polisen har fått in en anmälan om tre kortbedrägerier som har drabbat en kvinna i 40-årsåldern från Vimmerby kommun.

Målsägande, en kvinna i 40-årsåldern från Vimmerby kommun, uppger att hon har upptäckt tre stycken transaktioner som hon inte känner igen. Det drogs elva kronor den 7 oktober, 337 kronor den 19 oktober och 334 kronor den 19 november.

– Det rubriceras som ringa bedrägeri för att det inte är så högt pengavärde. Målsägande har upptäckt det när hon har tittat på kontoutdraget. Banken får kika på det och se om de kan se var pengarna har gått. Kortet ska vara spärrat, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.