22 november 2025
SMÅLAND: EXPLOSION I FLERFAMILJSHUS INATT

Polisen spärrade av platsen efter händelsen. Genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 22 november 2025 01.33

Vid 23.30 inatt larmades polisen till en explosion i ett flerfamiljshus i Jönköping. Ingen person har kommit till skada. 

Det är i bostadsområdet Liljeholmen öster om centrum som explosionen inträffat. Någonting ska ha detonerat i trapphuset i flerfamiljshuset. De boende klarade sig utan skador och är nu inrymda under polisens initiala utredning av händelsen. 

Larmet kom in 23.30 och orsakade rökspridning i trapphuset. Flera personer har andats in rök och kontrolleras av ambulans. Polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse och brott om brandfarliga och explosiva varor. Ingen är misstänkt i ärendet och en teknisk undersökning ska genomföras. 

Jakob Karlsson

