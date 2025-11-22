SMÅLAND: EXPLOSION I FLERFAMILJSHUS INATT

Vid 23.30 inatt larmades polisen till en explosion i ett flerfamiljshus i Jönköping. Ingen person har kommit till skada.

Det är i bostadsområdet Liljeholmen öster om centrum som explosionen inträffat. Någonting ska ha detonerat i trapphuset i flerfamiljshuset. De boende klarade sig utan skador och är nu inrymda under polisens initiala utredning av händelsen.

Larmet kom in 23.30 och orsakade rökspridning i trapphuset. Flera personer har andats in rök och kontrolleras av ambulans. Polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse och brott om brandfarliga och explosiva varor. Ingen är misstänkt i ärendet och en teknisk undersökning ska genomföras.