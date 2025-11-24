Jacka började brinna på julmarknad – kvinna anmäler brott

Polisen har fått in en anmälan som rubriceras som allmänfarlig vårdslöshet. En jacka började brinna på en julmarknad i Vimmerby kommun i helgen.

En kvinna i 30-årsåldern, besökare på en julmarknad i Vimmerby kommun i helgen, uppger i anmälan att arrangören hade placerat en gasolvärmare i ett partytält med bord och stolar. Kvinnan uppger att hennes jacka började brinna för att man hade passerat värmaren för nära där folk sitter.

– Värmaren har inte brunnit med öppna lågor men det har blivit några brännmärken i jackan, säger Hampus Haag vid polisen.

Kvinnan gör en anmälan gällande allmänfarlig vårdslöshet då hon tycker att gasolvärmaren har varit placerad för nära där folk sitter. Arrangören av julmarknaden är polisanmäld och polisen ska titta närmare på den inkomna polisanmälan.