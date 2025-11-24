TONÅRIG VIMMERBYBO DÖMS FÖR VÅLDTÄKTER MOT BARN

En tonårskille från Vimmerby döms för två fall av våldtäkt mot barn och ett fall av sexuellt utnyttjande av barn. Påföljden bestäms till ungdomsövervakning i ett år.

Händelserna ska ha inträffat under förra året. Dels kring midsommar och sedan längre fram på hösten. Det rör sig om två olika tjejer, som båda var under 15 år gamla vid tillfället.

Ett av barnen, som är bosatta i Hultsfred, ska ha blivit utsatt för en våldtäkt den 21 juni. Våldtäkten ska ha skett i en bostad. Det andra tillfället, som rör ett annat barn, skedde också i en bostad i Hultsfred, men det var då i oktober 2024. Även denna gång handlade det om en våldtäkt.

Den första flickan har berättat att de blev tillsammans med varandra i början av juni förra året. Tonårskillen är i mellersta tonåren medan flickan är i nedre tonåren. Killen frågade inför midsommar om han fick fira detta hemma hos henne och det sa hon ja till.

Flickan ska efter en händelse på kvällen gått in på toaletten och gråtit, eftersom hon inte ville att det som hände skulle hända. Hon skrev även till sin kompis, som i sin tur ringde till tonårskillen. Det gjorde honom arg, men dagen efter frågade han henne på nytt om han gick göra något sexuellt på henne. Hon sa nej, men han ska ända ha gjort det.

Tonårskillen har berättat att han inte minns att flickan skulle ha nekat honom detta. När det gäller den andra händelsen samma helg nekar han.

Våldtog efter fest

Tingsrätten konstaterar att den första händelsen inte är att bedöma som våldtäkt mot barn, utan menar att det är en mindre grov förseelse och dömer honom för sexuellt utnyttjande av barn i stället. Rätten beaktar att åldersskilnaden var relativt liten mellan dem och att de vid tidpunkten var i en relation. Rätten menar inte heller att det är bevisat att tonårskillen uppfattat att hon motsatte sig hans agerande.

Den andra gärningen är dock att bedöma som våldtäkt mot barn, anser rätten.

När det gäller händelsen på hösten förra året kom tonårskillen hem till den andra flickan i Hultsfred efter att själv ha blivit utsatt för brott på en fest. Hon ska ha betraktat honom som en storebror framgår av domen.

Flickan säger att hon sa nej när tonårskillen började ta på henne, men att han ändå fortsatte. Några månader senare konstaterades det att flickan fått en könssjukdom. Han ska själv inte minnas att han ska ha våldtagit flickan, står det i domen.

Rätten anser att flickan på ett trovärdigt sätt redogjort för vad som hände och dömer honom därför för våldtäkt mot barn.

Ska betala stora skadestånd

Totalt sett döms tonårskillen från Vimmerby för två fall av våldtäkt mot barn och ett fall av sexuelt utnyttjande av barn. Han frias från ett åtal om sexuellt ofredande mot barn.

Rätten anser att straffvärdet motsvarar fängelse i ett år och sex månader. Här tar man dock hänsyn till hans unga ålder. Påföljden bestäms till ungdomsövervakning i ett år.

Till den första flickan ska tonåringen betala 290 000 kronor i skadestånd och till den andra flickan 270 000 kronor. Domen kan överklagas.