Två män stal varor från butik i Vimmerby – polisen fick tag i tjuvarna

Polisen har fått in en anmälan om ringa stöld på Dollarstore i Vimmerby. Två män har tillsammans och i samförstånd plockat på sig varor som man inte har betalat för.

En man i 45-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun och en man i 25-årsåldern hemmahörande i Hultsfreds kommun misstänks för ringa stöld på Dollarstore i Vimmerby vid 13.30-tiden i lördags.

Tillsammans och i samförstånd ska de ha tillgripit varor för 840 kronor. Vimmerbybon är också misstänkt för att på egen hand tillgripit varor för 120 kronor och Hultsfredsbon ska på egen hand tillgripit varor för 720 kronor.

– Dollarstore har därefter ringt polisen gällande de här personerna som har gått ut från butiken. Polisen har fått ett signalement och träffar på de två personerna och får bekräftat från Dollarstore och ledningscentralen att det är rätt personer man har framför sig, säger Hampus Haag vid polisen.

Polisen tar med sig de misstänkta tjuvarna till Dollarstores personalrum och ber dem att plocka fram det de har tagit.

– De menar på att de inte har tagit varorna utan att det har betalat för varorna som de har på sig. Personalen har hittat brutna förpackningar av sakerna inne i butiken plus att det finns kameraövervakning, säger Hampus Haag.

Vimmerbybon ska bland annat ha tagit hygienartiklar och Hultsfredsbon parfymer och hörlurar.

– Dollarstore har fått tillbaka grejerna, men vissa av varorna gick inte att sälja igen. De har kommit in med ersättningsanspråk på varorna som inte går att sälja, säger Haag.