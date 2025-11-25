MAN FICK FÖRAS TILL SJUKHUS – FICK SYRA I ÖGAT

Bilden är en genrebild.
Foto: Bildbyrån
Det ska ha varit vid 18-tiden som polis och ambulans larmades till en industri strax utanför Vimmerby. Där skulle en medarbetare genomföra ett batteribyte på en truck.
– I samband med detta får han batterisyra i sitt öga, säger Hampus Haag vid polisen.
Mannen, som är hemmahörande i Vimmerby kommun, fördes med ambulans till sjukhuset i Västervik.
– Vi har hållit förhör med målsägande på akuten i Västervik, så jag tror man ska må hyfsat. Man ska ha fått hjälp av kollegor att rengöra ögat när det inträffade. Jag har ingen uppdaterad bild om hur det är med honom i dag, säger Haag.
Polisen har ännu inte tagit beslut om någon förundersökning.
– Man får titta på om det är brott eller inte, om det rör sig om vållande till kroppsskada eller arbetsmiljöbrott. Man har ännu inte inlett något.