MAN FICK FÖRAS TILL SJUKHUS – FICK SYRA I ÖGAT

En man i 25-årsåldern skadade sig på en industri utanför Vimmerby under måndagen.

Det ska ha varit vid 18-tiden som polis och ambulans larmades till en industri strax utanför Vimmerby. Där skulle en medarbetare genomföra ett batteribyte på en truck.

– I samband med detta får han batterisyra i sitt öga, säger Hampus Haag vid polisen.

Mannen, som är hemmahörande i Vimmerby kommun, fördes med ambulans till sjukhuset i Västervik.

– Vi har hållit förhör med målsägande på akuten i Västervik, så jag tror man ska må hyfsat. Man ska ha fått hjälp av kollegor att rengöra ögat när det inträffade. Jag har ingen uppdaterad bild om hur det är med honom i dag, säger Haag.

Polisen har ännu inte tagit beslut om någon förundersökning.

– Man får titta på om det är brott eller inte, om det rör sig om vållande till kroppsskada eller arbetsmiljöbrott. Man har ännu inte inlett något.