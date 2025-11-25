25 november 2025
MAN FICK FÖRAS TILL SJUKHUS – FICK SYRA I ÖGAT

Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

KRIM 25 november 2025 10.19

En man i 25-årsåldern skadade sig på en industri utanför Vimmerby under måndagen. 

Det ska ha varit vid 18-tiden som polis och ambulans larmades till en industri strax utanför Vimmerby. Där skulle en medarbetare genomföra ett batteribyte på en truck.

– I samband med detta får han batterisyra i sitt öga, säger Hampus Haag vid polisen.

Mannen, som är hemmahörande i Vimmerby kommun, fördes med ambulans till sjukhuset i Västervik. 

– Vi har hållit förhör med målsägande på akuten i Västervik, så jag tror man ska må hyfsat. Man ska ha fått hjälp av kollegor att rengöra ögat när det inträffade. Jag har ingen uppdaterad bild om hur det är med honom i dag, säger Haag. 

Polisen har ännu inte tagit beslut om någon förundersökning.

– Man får titta på om det är brott eller inte, om det rör sig om vållande till kroppsskada eller arbetsmiljöbrott. Man har ännu inte inlett något.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

