Polisnytt i korthet: Okända transaktioner och narkotikabrott

Här redovisar vår tidning flera polisnyheter med koppling till Vimmerby kommun i korthet.

Kortbedrägeri:

En kvinna i 45-årsåldern från Vimmerby kommun har upptäckt två transaktioner som hon inte känner igen. Dragningarna ska vara gjorda den 20 november. Den ena dragningen är på 204 kronor och den andra dragningen är på 239 kronor. Det finns ingen information om vem som har gjort dragningarna från hennes konto.

Ringa narkotikabrott eget bruk:

Polisen gjorde ett fordonsstopp på Södra industrigatan i Vimmerby vid 22-tiden den 21 november. Stoppet i sig var inga konstigheter. Polisen tyckte dock att passageraren, en tonårspojke, verkade påverkad av narkotika. Han medtogs för provtagning och misstänks för ringa narkotikabrott eget bruk.

Smitning från parkeringsskada:

En man i 45-årsåldern parkerade sin bil på Ica Kvantums parkering i Vimmerby den 30 oktober och upptäckte en buckla i högerdörren dagen därpå. Han har inga uppgifter om vem det skulle kunna vara.

Ringa narkotikabrott eget bruk:

En polispatrull träffade på en man i 20-årsåldern från Vimmerby kommun vid 03-tiden under natten mellan lördag och söndag. Patrullen tyckte att han verkade påverkad av narkotika och togs med för provtagning.

Ringa narkotikabrott eget bruk:

Det var vid 16.20-tiden i söndags som polisen genomförde dörrknackning i Vimmerby och knackade på till en bostad. Där öppnade en person som de upplevde var narkotikapåverkad.

Polisen fattade i samband med det misstanke om att personen kan ha narkotika i sin bostad och hämtade beslut om husrannsakan. Ingen narkotika påträffades i bostaden och misstanken om narkotikainnehav föll.

Polisen tog med sig misstänkt, en man i 40-årsåldern från Vimmerby kommun, för provtagning eftersom han misstänks för ringa narkotikabrott eget bruk.