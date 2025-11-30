Polisen fattade misstankar mot man utanför nöjesställe – åtalas

En man i 20-årsåldern misstänks för att ha brutit mot ”lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor”. Detta i samband med en fest på ett nöjesställe i kommunen.

Det var under natten mellan den 25 och 26 oktober som polisen fattade misstankar mot mannen, som är bosatt i Östergötland, utanför nöjesstället Pumpen i Södra Vi.

På mannen hittade man 1,01 gram brefedron, som är ett psykoaktivt ämne och fungerar som ett centralstimulerande läkemedel.

Det klassificeras som en så kallad "designerdrog" och nu har åklagare väckt åtal mot mannan för brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. I förhör har mannen erkänt brott.

Målet anses kunna avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag är då 30 dagsböter à 50 kronor, totalt 1 500 kronor.